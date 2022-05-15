Как продлить срок службы смартфонов

По её словам, программы-майнеры загружают мощности смартфонов и компьютеров на 100%, а это замедляет скорость и плохо влияет на железо. Такое вредоносное ПО может быть встроены в обновления для браузера.

«В первую очередь стоит с вниманием относиться к источникам загрузки новых файлов на смартфон. В текущей ситуации, с учётом блокировки некоторых приложений в официальных магазинах приложений, публикуется множество клонов или инструкций по загрузке ПО из ненадёжных источников», — добавила Рудая.

Она также порекомендовала загружать файлы лишь из первоисточников, например, с официальных сайтов компаний. Не лишним будет проверять их с помощью антивируса. Кроме того, следует обновлять операционные системы вовремя.