Как продлить срок службы смартфонов

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Как продлить срок службы смартфоновНужно следить за тем, что на нём установлено
Менеджер сервиса Jet CyberCamp центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» Екатерина Рудая рассказала, что может повлиять на срок службы смартфонов.
По её словам, программы-майнеры загружают мощности смартфонов и компьютеров на 100%, а это замедляет скорость и плохо влияет на железо. Такое вредоносное ПО может быть встроены в обновления для браузера.
«В первую очередь стоит с вниманием относиться к источникам загрузки новых файлов на смартфон. В текущей ситуации, с учётом блокировки некоторых приложений в официальных магазинах приложений, публикуется множество клонов или инструкций по загрузке ПО из ненадёжных источников», — добавила Рудая.
Она также порекомендовала загружать файлы лишь из первоисточников, например, с официальных сайтов компаний. Не лишним будет проверять их с помощью антивируса. Кроме того, следует обновлять операционные системы вовремя.