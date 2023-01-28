Как продлить срок жизни вашего iPhone

Сама Apple рекомендует заменять батарею после 500 циклов заряда. Обычно к этому моменту ёмкость аккумулятора сохраняет всего лишь около 80% мощности. Однако батарею можно сделать более долговечной.

«Очень важно использовать для зарядки оригинальные аксессуары. Нельзя быть уверенным, что адаптер стороннего производителя будет корректно передавать заряд. Это может быть чревато быстрой потерей ёмкости аккумулятора. Напомню, что стоимость аккумуляторов на смартфоны Apple одна из самых высоких в России и может достигать 5 тысяч рублей», — отметил Ефимов.

Кроме того, при зарядке нужно учитывать окружающую температуру в помещении. Лучше всего аккумулятор iPhone работает в диапазоне от 0 до 35 градусов. «Например, не следует оставлять телефон на солнце во время зарядки, использовать одновременно ресурсоёмкие функции: играть, пользоваться навигационными сервисами», — добавил Ефимов.

И ещё следует держать заряд на уровне от 20% до 80%. Можно пользоваться функцией «Оптимизированной зарядки».