Как продлить жизнь батареи на вашем iPhone

Прежде всего, необходимо определить, какие приложения расходуют заряд батареи больше всего. Приложения, требующие больше ресурсов или использующие функции GPS, обычно потребляют больше энергии. Поэтому ограничение использования этих приложений может значительно продлить срок службы батареи. Кроме того, регулировка яркости дисплея на более низкий уровень также может заметно улучшить ситуацию.

Качество сигнала сотовой связи и подключение Bluetooth также могут влиять на уровень заряда аккумулятора. В районах со слабым покрытием сотовой связи переключение в авиарежим до тех пор, пока вам не понадобится выйти в Интернет, может уменьшить разряд батареи. Отключение устройств Bluetooth, таких как смарт-часы, при низком уровне заряда батареи телефона - еще одна эффективная мера.