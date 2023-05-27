Как продлить жизнь батареи на вашем iPhone

Как продлить жизнь батареи на вашем iPhoneПару-тройку полезных советов
Если у вас постоянно разряжается аккумулятор на iPhone, не бойтесь! Есть несколько простых приемов, которые помогут вам максимально продлить время автономной работы без ущерба для функциональности.
Прежде всего, необходимо определить, какие приложения расходуют заряд батареи больше всего. Приложения, требующие больше ресурсов или использующие функции GPS, обычно потребляют больше энергии. Поэтому ограничение использования этих приложений может значительно продлить срок службы батареи. Кроме того, регулировка яркости дисплея на более низкий уровень также может заметно улучшить ситуацию.
Качество сигнала сотовой связи и подключение Bluetooth также могут влиять на уровень заряда аккумулятора. В районах со слабым покрытием сотовой связи переключение в авиарежим до тех пор, пока вам не понадобится выйти в Интернет, может уменьшить разряд батареи. Отключение устройств Bluetooth, таких как смарт-часы, при низком уровне заряда батареи телефона - еще одна эффективная мера.
Контроль обновления приложений в фоновом режиме тоже полезен. Зайдя в настройки и управляя этим индивидуально для каждого приложения или глобально, вы сможете предотвратить ненужное потребление энергии. Аналогичным образом, ограничение уведомлений от приложений может помочь снизить расход заряда батареи.
Если вы отчаянно нуждаетесь в увеличении времени автономной работы, отличным решением будет включение режима пониженного энергопотребления. Этот режим снижает яркость дисплея, оптимизирует производительность устройства и сводит к минимуму фоновую деятельность. Вы можете активировать его вручную или дождаться автоматических подсказок, когда уровень заряда батареи снизится до 20% или 10%.
Другие полезные советы: держите телефон заблокированным как можно чаще, используйте авиарежим, когда это необходимо, избегайте воспроизведения звука и требовательных приложений, а также отключайте доступ к GPS, когда он не нужен.