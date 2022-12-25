Как проверить подержанный смартфон перед покупкой

Основательница сервиса быстрого выкупа техники «ДамПродам» Елена Богатырёва порекомендовала в первую очередь проверять смартфон по IMEI. Идентификатор обычно прописан в трёх местах: на лотке сим-карты или внутри лотка на корпусе смартфона, на коробке, а также в меню «Об этом устройстве». Эти цифры обязательно должны совпадать. Есть есть расхождение, то покупать устройство не стоит.

Также Богатырёва посоветовала спрашивать продавца, как именно был восстановлен смартфон, если он утверждает об этом. «Зайдите в "Настройки" — "Основные" — "Об этом устройстве" и проверьте букву, с которой начинается обозначение модели. Если с буквы F — официально восстановленный, N — смартфон меняли по программе сервисной гарантийной замены, P — персонализированный с гравировкой. Если модель устройства начинается с буквы M, а продавец говорит, что устройство восстанавливалось, значит, речь идёт о несертифицированном ремонте, и, скорее всего, устройство собрано из нескольких», — рассказала специалист.

Также, по её словам, стоит обязательно проверить True Tone. Если на смартфоне установлен неоригинальный экран, то в 90% случаев эта технология не работает. Кроме того, нужно понимать, что если предыдущий владелец не отвязал смартфон от своего Apple ID, то можно оказаться с «кирпичом» в руках. При покупке также стоит активировать устройство на месте и через личную сим-карту.