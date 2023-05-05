Как проверить состояние батареи на смартфонах Samsung Galaxy

Как проверить состояние батареи на смартфонах Samsung GalaxyЛучше делать это частенько
Пользователи смартфонов Samsung Galaxy, обеспокоенные состоянием аккумуляторов, могут легко их проверить. Для этого у них есть приложение Samsung Members, которое предоставляет инструменты для диагностики различных компонентов телефона, включает функцию состояния батареи.
Пользователю достаточно зайти в приложение и нажать на карточку «Диагностика телефона», затем прокрутить страницу в самый низ и выбрать пункт «Состояние батареи». Телефон проведет быстрый тест и сообщит информацию о времени работы аккумулятора и его общей остаточной емкости.
Хотя современные телефоны, как правило, имеют надежные батареи, все же нелишним будет периодически проверять их состояние. А если состояние оставляет желать лучшего, то можете заменить батарею, что будет явно дешевле покупки нового смартфона.