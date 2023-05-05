Как проверить состояние батареи на смартфонах Samsung Galaxy

Пользователю достаточно зайти в приложение и нажать на карточку «Диагностика телефона», затем прокрутить страницу в самый низ и выбрать пункт «Состояние батареи». Телефон проведет быстрый тест и сообщит информацию о времени работы аккумулятора и его общей остаточной емкости.

Хотя современные телефоны, как правило, имеют надежные батареи, все же нелишним будет периодически проверять их состояние. А если состояние оставляет желать лучшего, то можете заменить батарею, что будет явно дешевле покупки нового смартфона.