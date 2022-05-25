Как режим SOS в iPhone может сохранить вам жизнь

Келли Ворст уходила с пляжа в 2 часа ночи, в этот момент неизвестный мужчина попросил ее помочь найти его iPhone. В итоге это оказалось уловкой, потому что вскоре мужчина напал на нее. Пытаясь выбраться, Вурст обратилась за помощью к своему iPhone. Она активировала функцию SOS, нажав и удерживая боковую кнопку и кнопку регулировки громкости, а затем проведя пальцем по экрану. После этого служба 911 смогла услышать все происходящее.

К счастью, офицеры быстро прибыли на место происшествия, в этот момент мужчина бросился бежать.

Самый распространенный способ активировать функцию SOS на iPhone - это нажать и удерживать боковую кнопку и одну из кнопок регулировки громкости. После этого у вас будет возможность провести пальцем по появившийся надписи, чтобы сделать звонок. Эту функцию под названием "Автовызов" можно настроить, перейдя в "Настройки", "Экстренный SOS" и включив "Вызов с удержанием".

Вы также можете позвонить в службу спасения, быстро нажав боковую кнопку пять раз. При этом начнется обратный отсчет времени и прозвучит сигнал тревоги, если в настройках включен "Звук обратного отсчета". Когда обратный отсчет завершится, iPhone сам вызовет экстренные службы. Как и автовызов, вызов при 5 нажатиях можно включить, перейдя в “Настройки”, и включив "Вызов при 5 нажатиях".