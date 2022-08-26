Как Samsung испытывает свои складные смартфоны на прочность

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Как Samsung испытывает свои складные смартфоны на прочностьПоказано в ролике
Складные смартфоны по-прежнему могут казаться менее надёжными, чем обычные. Поэтому Samsung решила развеять сомнения коротким роликом, в котором показала процесс тестирования гибких Galaxy.
В видео демонстрируются строгие испытания, которые проходят складные модели, включая многократное нажатие кнопок, складывание и раскладывание, а также проверку их водонепроницаемости.
Сама Samsung заявила, что проводит тесты, чтобы убедиться, что телефоны «выдерживают повседневный износ» и удовлетворяют потребности пользователей. Все процессы во время испытаний автоматизированы.
Источник:GSMArena
Автор:Ксения МурашеваТеги: