Как сейчас можно выгодно купить новый iPhone в России

В «ДамПродам» напомнили, что вчера официальные реселлеры опубликовали новые, завышенные на 30% цены на смартфоны. Так, iPhone 13 Pro Max на 1 ТБ стал стоить 221 тысячу рублей. В сервисе пояснили, что контракты у реселлеров заключены в евро, который вырос.

Однако пока пользователи могут найти остатки по старым ценам в некоторых магазинах. Например, М.видео предлагает купить сегодня и забрать завтра по старым ценам.

«ДамПродам» поднял цены на выкуп старой техники, ориентируясь на стоимость новых устройств. Сервис утверждает, что пока можно сделать самый удачный trade-in: продать по новой высокой цене, а купить по старой низкой цене.