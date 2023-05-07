Как сэкономить заряд смартфона, если вы пользуетесь им как навигатором

Если вы часто пользуетесь смартфоном как навигатором, то вот что вы можете сделать, чтобы батарея не так быстро разряжалась.

Настройки местоположения. Вы можете отключить несколько функций в настройках: «Поиск устройств Bluetooth», «История местоположений», «Поиск сетей Wi-Fi», «Точность геолокации Google». Правда, из-за этого может ухудшиться точность навигации.

Ночной режим. Благодаря этой функции яркость экрана будет ниже, поэтому и энергопотребление тоже снизится.

Ограничение использования приложений. Для этого закройте все ненужные приложения и используйте только приложение с навигатором.

Режим энергопотребления. Активировать эту функцию можно в настройках.