Как сэкономить заряд смартфона, если вы пользуетесь им как навигатором

Как сэкономить заряд смартфона, если вы пользуетесь им как навигаторомЕсть несколько способов
Навигатор на смартфона - это удобный инструмент в дороге. Но из-за него довольно быстро разряжается батарея гаджета. Что же с этим можно сделать?
Если вы часто пользуетесь смартфоном как навигатором, то вот что вы можете сделать, чтобы батарея не так быстро разряжалась.
Настройки местоположения. Вы можете отключить несколько функций в настройках: «Поиск устройств Bluetooth», «История местоположений», «Поиск сетей Wi-Fi», «Точность геолокации Google». Правда, из-за этого может ухудшиться точность навигации.
Ночной режим. Благодаря этой функции яркость экрана будет ниже, поэтому и энергопотребление тоже снизится.
Ограничение использования приложений. Для этого закройте все ненужные приложения и используйте только приложение с навигатором.
Режим энергопотребления. Активировать эту функцию можно в настройках.
Дополнительные функции. Например, вы можете использовать offline-карты (ими можно пользоваться без подключения к Интернету), голосовую навигацию вместо визуальной, взять с собой внешний аккумулятор или автомобильное зарядное устройство. Полезно и регулярно обновлять приложение с навигатором.