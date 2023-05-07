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11:34, 07 мая 2023
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Как сэкономить заряд смартфона, если вы пользуетесь им как навигатором

Есть несколько способов

Навигатор на смартфона - это удобный инструмент в дороге. Но из-за него довольно быстро разряжается батарея гаджета. Что же с этим можно сделать?

Если вы часто пользуетесь смартфоном как навигатором, то вот что вы можете сделать, чтобы батарея не так быстро разряжалась.

Настройки местоположения. Вы можете отключить несколько функций в настройках: «Поиск устройств Bluetooth», «История местоположений», «Поиск сетей Wi-Fi», «Точность геолокации Google». Правда, из-за этого может ухудшиться точность навигации.

Ночной режим. Благодаря этой функции яркость экрана будет ниже, поэтому и энергопотребление тоже снизится.

Ограничение использования приложений. Для этого закройте все ненужные приложения и используйте только приложение с навигатором.

Режим энергопотребления. Активировать эту функцию можно в настройках.

Как сэкономить заряд смартфона, если вы пользуетесь им как навигатором

Technopanorama

Дополнительные функции. Например, вы можете использовать offline-карты (ими можно пользоваться без подключения к Интернету), голосовую навигацию вместо визуальной, взять с собой внешний аккумулятор или автомобильное зарядное устройство. Полезно и регулярно обновлять приложение с навигатором.

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