Как шпионские программы следят за владельцами смартфонов

Как шпионские программы следят за владельцами смартфоновОбъясняет эксперт BBC Science Focus Magazine
Известно, что почти 10 лет назад фирма NSO Group разработала шпионское программное обеспечение Pegasus. Применяется оно для слежки за пользователями смартфонов, в том числе за общественными активистами, журналистами, политиками.
Опасно это ПО тем, что его можно легко установить. Для этого может быть достаточно просто нажать на ссылку. Также заразить оно может и iPhone, причём прямо через iMessage. После этого злоумышленникам предоставляется доступ к большому количеству информации о владельце устройства: к паролям, местоположению, сообщениям, звонкам, приложениям, микрофону, камере.
И это, конечно, не единственная существующая сейчас вредоносная программа. Опасность таких программ в том, что некоторые из них могут оставаться на смартфоне даже после сброса настроек аппарата до заводских. То есть даже после удаления всех данных и перезагрузки телефон вновь оказывается заражённым.
Как же понять, что на iPhone есть вредоносное ПО? На это может указывать быстрая разрядка аккумулятора, хотя аппарат при этом не используется; автоматическое включение дисплея без уведомлений; наличие странного фото, которые вы точно не делали; сообщение системы о том, что камера недавно использовала данные о вашем местоположении.