Как скоро зарядный разъём Type-C сделают обязательным для всех смартфонов, даже iPhone

Начиная с 28 декабря 2024 года каждый смартфон, планшет, камера, пара наушников, гарнитура, портативная игровая консоль, портативная колонка, электронная книга, клавиатура, мышь и портативная навигационная система, продаваемые в Европе, должны будут иметь порт USB Type-C. Кроме того, если мощность поддерживаемой зарядки выше 15 Вт, то также необходимо обеспечить технологию USB Power Delivery.

Это правило касается и техники Apple, хотя компания сильно сопротивлялась данному решению.