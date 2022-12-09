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12:30, 09 декабря 2022
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Как скоро зарядный разъём Type-C сделают обязательным для всех смартфонов, даже iPhone

В Евросоюзе

ЕС наконец опубликовал свою директиву о зарядных устройствах, в ней указана дата, когда документ вступит в силу.

Как скоро зарядный разъём Type-C сделают обязательным для всех смартфонов, даже iPhone

Фото: Unsplash

Начиная с 28 декабря 2024 года каждый смартфон, планшет, камера, пара наушников, гарнитура, портативная игровая консоль, портативная колонка, электронная книга, клавиатура, мышь и портативная навигационная система, продаваемые в Европе, должны будут иметь порт USB Type-C. Кроме того, если мощность поддерживаемой зарядки выше 15 Вт, то также необходимо обеспечить технологию USB Power Delivery.

Это правило касается и техники Apple, хотя компания сильно сопротивлялась данному решению.

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