Как снимает флагманский смартфон Xiaomi, если прикрутить к нему объектив от беззеркальной камеры

Ведущий YouTube-канала Mrwhosetheboss провёл интересный эксперимент. Он взял флагман Xiaomi 12S Ultra Concept, к которому можно прикрутить объектив для профессиональной камеры, и сравнил его фото с фотографиями на iPhone 14 Pro Max. Кто же из них всё-таки фотографирует лучше?

За счёт дополнительного объектива Xiaomi 12S Ultra Concept захватывает в два раза больше света, чем раньше. Кроме того, фокусное расстояние становится равным 35 мм, а приблизить объект без потери качества возможно в три-четыре раза.