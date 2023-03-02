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07:27, 02 марта 2023
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Как снимает флагманский смартфон Xiaomi, если прикрутить к нему объектив от беззеркальной камеры

Протестировали Xiaomi 12S Ultra Concept

На флагманский Xiaomi 12S Ultra Concept можно вместо обычного встроенного объектива установить объектив беззеркалки. Будет ли в этом случае он снимать лучше, чем iPhone 14 Pro Max?

Как снимает флагманский смартфон Xiaomi, если прикрутить к нему объектив от беззеркальной камеры

Фото: Mrwhosetheboss

Ведущий YouTube-канала Mrwhosetheboss провёл интересный эксперимент. Он взял флагман Xiaomi 12S Ultra Concept, к которому можно прикрутить объектив для профессиональной камеры, и сравнил его фото с фотографиями на iPhone 14 Pro Max. Кто же из них всё-таки фотографирует лучше?

За счёт дополнительного объектива Xiaomi 12S Ultra Concept захватывает в два раза больше света, чем раньше. Кроме того, фокусное расстояние становится равным 35 мм, а приблизить объект без потери качества возможно в три-четыре раза.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Mrwhosetheboss

Судя по фотографиям выше, Xiaomi справился гораздо лучше iPhone. За счёт большего количества света появляется больше информации и деталей на снимках.

Но есть у этой технологии и определённые проблемы. Брать такой большой объектив с собой постоянно неудобно, а ещё подобные объективы всё-таки созданы для камер с датчиками, которые больше, чем у Xiaomi 12S Ultra Concept.

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