Как снимает флагманский смартфон Xiaomi, если прикрутить к нему объектив от беззеркальной камеры

Как снимает флагманский смартфон Xiaomi, если прикрутить к нему объектив от беззеркальной камерыПротестировали Xiaomi 12S Ultra Concept
На флагманский Xiaomi 12S Ultra Concept можно вместо обычного встроенного объектива установить объектив беззеркалки. Будет ли в этом случае он снимать лучше, чем iPhone 14 Pro Max?
Фото: Mrwhosetheboss
Ведущий YouTube-канала Mrwhosetheboss провёл интересный эксперимент. Он взял флагман Xiaomi 12S Ultra Concept, к которому можно прикрутить объектив для профессиональной камеры, и сравнил его фото с фотографиями на iPhone 14 Pro Max. Кто же из них всё-таки фотографирует лучше?
За счёт дополнительного объектива Xiaomi 12S Ultra Concept захватывает в два раза больше света, чем раньше. Кроме того, фокусное расстояние становится равным 35 мм, а приблизить объект без потери качества возможно в три-четыре раза.
Судя по фотографиям выше, Xiaomi справился гораздо лучше iPhone. За счёт большего количества света появляется больше информации и деталей на снимках.
Но есть у этой технологии и определённые проблемы. Брать такой большой объектив с собой постоянно неудобно, а ещё подобные объективы всё-таки созданы для камер с датчиками, которые больше, чем у Xiaomi 12S Ultra Concept.