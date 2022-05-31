Как снимает новейший флагманский смартфон Honor 70 Pro

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Как снимает новейший флагманский смартфон Honor 70 ProПоказаны фото в различных режимах
Вчера в Китае представили новую серию смартфонов Honor 70. Сегодня в сети опубликовали примеры фотографий, сделанных на Honor 70 Pro.
Эта модель получила основной датчик изображения Sony IMX800 разрешением 50 Мп. Его оптический формат — 1/1,49 дюйма. Помимо основного модуля в системе камер смартфона 8-мегапиксельный датчик с оптической стабилизацией изображения и телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом.
Ниже показаны фото, сделанные на главный модуль Honor 70 Pro. То есть можно оценить непосредственно датчик IMX800.
А эти снимки были сделаны на камеру со сверхширокоугольным объективом:
А это на телеобъектив:
Ниже — демонстрация ночной съёмки на основную камеру:
Можно также посмотреть на ночную фотографию, сделанную на телеобъектив: