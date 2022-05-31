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Как снимает новейший флагманский смартфон Honor 70 Pro

Показаны фото в различных режимах
Вчера в Китае представили новую серию смартфонов Honor 70. Сегодня в сети опубликовали примеры фотографий, сделанных на Honor 70 Pro.
Как снимает новейший флагманский смартфон Honor 70 Pro

Эта модель получила основной датчик изображения Sony IMX800 разрешением 50 Мп. Его оптический формат — 1/1,49 дюйма. Помимо основного модуля в системе камер смартфона 8-мегапиксельный датчик с оптической стабилизацией изображения и телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом.

Ниже показаны фото, сделанные на главный модуль Honor 70 Pro. То есть можно оценить непосредственно датчик IMX800.

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А эти снимки были сделаны на камеру со сверхширокоугольным объективом:

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А это на телеобъектив:

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Ниже — демонстрация ночной съёмки на основную камеру:

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Можно также посмотреть на ночную фотографию, сделанную на телеобъектив:

Как снимает новейший флагманский смартфон Honor 70 Pro
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