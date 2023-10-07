Как снимает потенциально лучший камерофон этого года Pixel 8 Pro

Как снимает потенциально лучший камерофон этого года Pixel 8 ProВплоть до 30х зума
YouTube-канал PBKreviews представил предварительный обзор возможностей камеры нового флагмана Google Pixel 8 Pro. Он может похвастаться впечатляющим набором камер, включая основную камеру с разрешением 50 МП, телеобъектив 48 МП, сверхширокоугольный объектив 48 МП и фронтальную камеру с разрешением 10,5 МП.
Хотя PBKreviews не проводил прямого сравнения Pixel 8 Pro с другими флагманскими телефонами, такими как Samsung Galaxy S23 Ultra или iPhone 15 Pro Max, первые фотографии уже демонстрируют его возможности.
В частности, обращает на себя внимание способность устройства сохранять качество изображения при 10-кратном цифровом зуме, несмотря на наличие только 5-кратной телефотокамеры. Однако пока неясно, использует ли Pixel 8 Pro свою телефотокамеру для съемки с зумом при любом освещении. На ночных снимках с 10- и 30-кратным цифровым зумом наблюдается некоторая пикселизация.
Специалисты PBKreviews также протестировали возможности Pixel 8 Pro в области видеосъемки, показав, что камера хорошо работает при дневном освещении, но при ночном панорамировании наблюдаются некоторые замирания.