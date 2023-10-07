Как снимает потенциально лучший камерофон этого года Pixel 8 Pro

Хотя PBKreviews не проводил прямого сравнения Pixel 8 Pro с другими флагманскими телефонами, такими как Samsung Galaxy S23 Ultra или iPhone 15 Pro Max, первые фотографии уже демонстрируют его возможности.

В частности, обращает на себя внимание способность устройства сохранять качество изображения при 10-кратном цифровом зуме, несмотря на наличие только 5-кратной телефотокамеры. Однако пока неясно, использует ли Pixel 8 Pro свою телефотокамеру для съемки с зумом при любом освещении. На ночных снимках с 10- и 30-кратным цифровым зумом наблюдается некоторая пикселизация.