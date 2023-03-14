Телефоны
19:43, 14 марта 2023
1 мин.

Как снимает закаты и рассветы грядущий смартфон Huawei P60 Pro

Должно быть хорошо

Ожидается, что Huawei представит новую серию смартфонов P60 в Китае на следующей неделе. Тем временем в Weibo продолжают публиковать тизеры и официальные видеоролики о возможностях флагмана P60 Pro.

Как снимает закаты и рассветы грядущий смартфон Huawei P60 Pro

Фото: GSMArena

По словам Ричарда Ю, генерального директора Huawei CBG, новый телефон сможет делать снимки с солнцем в кадре, при этом детали на переднем плане будут хорошо различимы. Вот пример такого фото:

Как снимает закаты и рассветы грядущий смартфон Huawei P60 Pro

Huawei

В официальном видео также говорится, что смартфон сможет делать невероятно подробные изображения Луны. На днях, кстати, Samsung поймали на том, что подобные фотографии её смартфоны делают с простым наложением структур.

Ожидается, что Huawei представит новый тип перископного объектива, который будет отвечать за более качественные ночные фотографии. Сенсор изменён так, чтобы он мог получать больше света при слабом освещении.

Новости партнеров
Новости партнеров