Как снимает закаты и рассветы грядущий смартфон Huawei P60 Pro

В официальном видео также говорится, что смартфон сможет делать невероятно подробные изображения Луны. На днях, кстати, Samsung поймали на том, что подобные фотографии её смартфоны делают с простым наложением структур.

Ожидается, что Huawei представит новый тип перископного объектива, который будет отвечать за более качественные ночные фотографии. Сенсор изменён так, чтобы он мог получать больше света при слабом освещении.