Как снимает закаты и рассветы грядущий смартфон Huawei P60 Pro

Как снимает закаты и рассветы грядущий смартфон Huawei P60 ProДолжно быть хорошо
Ожидается, что Huawei представит новую серию смартфонов P60 в Китае на следующей неделе. Тем временем в Weibo продолжают публиковать тизеры и официальные видеоролики о возможностях флагмана P60 Pro.
Фото: GSMArena
По словам Ричарда Ю, генерального директора Huawei CBG, новый телефон сможет делать снимки с солнцем в кадре, при этом детали на переднем плане будут хорошо различимы. Вот пример такого фото:
Huawei
В официальном видео также говорится, что смартфон сможет делать невероятно подробные изображения Луны. На днях, кстати, Samsung поймали на том, что подобные фотографии её смартфоны делают с простым наложением структур.
Ожидается, что Huawei представит новый тип перископного объектива, который будет отвечать за более качественные ночные фотографии. Сенсор изменён так, чтобы он мог получать больше света при слабом освещении.