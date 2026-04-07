Как Ultra, но без стилуса: В линейке Samsung Galaxy S27 появится новая модель

Опубликовано 07 апреля 2026, 13:321 мин.
Как Ultra, но без стилуса: В линейке Samsung Galaxy S27 появится новая модельТ.н. Galaxy S27 Pro
Samsung выпускает ежегодно три флагманские модели смартфонов: базовую, Plus и Ultra. По данным инсайдеров, в следующем году появится четвёртая модель — S27 Pro.
© Samsung
Это, по сути, Ultra без стилуса S Pen. Из-за этого Pro должен быть дешевле Ultra. Некоторые Ultra-функции, тот же «приватный» экран, появятся и у Pro, пишут СМИ.
Что касается стилуса S Pen: начиная с S25 Ultra, Samsung убрала Bluetooth и гироскоп из стилуса. Он сохранил основные функции, но лишился удаленного управления жестами.
Если вы никогда не пользовались S Pen и хотите максимальные характеристики за разумные деньги, S27 Pro может стать отличным выбором. Официальный анонс ожидается в начале 2027 года.
Источник:digitaltrends
Автор:Максим Многословный
