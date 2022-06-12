Как ускорить работу дешёвых смартфонов Xiaomi

Сегодня в 16:05
1 мин.
Как ускорить работу дешёвых смартфонов XiaomiНесколько советов
Возможно вы не знали, но есть способы ускорить пользовательский интерфейс MIUI на бюджетных смартфонах Xiaomi. Издание Gizchina их перечислило.
- Активировать расширение оперативной памяти.
Некоторые смартфоны Xiaomi уже поддерживают эту функцию. Она позволяет увеличить объём оперативной памяти виртуально. Такое решение может ускорить работу устройства.
- Включить автоматическую очистку кэша.
Это намного облегчит задачу.
- Заблокировать рекламу системных приложений.
В MIUI есть встроенная реклама. Она, конечно, использует некоторые ресурсы оборудования. Чтобы заблокировать рекламу, нужно настроить частный DNS. Для этого стоит ввести адрес «dns.adguard.com» в настройках.
Отключить системные анимации.
Не забивать системное хранилище ненужными файлами.
Это касается вообще всех смартфонов.