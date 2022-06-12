Как ускорить работу дешёвых смартфонов Xiaomi

Активировать расширение оперативной памяти.

Некоторые смартфоны Xiaomi уже поддерживают эту функцию. Она позволяет увеличить объём оперативной памяти виртуально. Такое решение может ускорить работу устройства.

Включить автоматическую очистку кэша.

Это намного облегчит задачу.

Заблокировать рекламу системных приложений.

В MIUI есть встроенная реклама. Она, конечно, использует некоторые ресурсы оборудования. Чтобы заблокировать рекламу, нужно настроить частный DNS. Для этого стоит ввести адрес «dns.adguard.com» в настройках.

Отключить системные анимации. Не забивать системное хранилище ненужными файлами.

Это касается вообще всех смартфонов.