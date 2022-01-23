Как ускорить работу iPhone

Самый простой метод здесь — очистить кэш. Авторы отметили, что не все владельцы айфонов знают, как это делать, и не уверены, есть ли такая функция в смартфоне вообще.

Можно ускорить iPhone, просто очистив кэш браузера. Эти приложения потребляют значительный объём памяти. Браузер по умолчанию на iPhone — Safari. Его приложение нужно найти в настройках смартфона. Там нам нужно нажать на «Очистить историю и данные»

То же самое можно проделать с Google Chrome и другими браузерами, которые вы используете. В целом, можно проверить кэш любых приложений на iPhone. Для этого в Настройках надо выбрать «Основные», затем «Хранилище iPhone». Чтобы понять размер кэша, нужно зайти в приложение. В пункте «Документы и данные» отображается размер хранимых приложением файлов.