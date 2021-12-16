Как ускорить работу смартфона, если у вас Xiaomi

По словам автора, на самом деле в прошивках MIUI имеет очень много функций, которые по большей части владельцам смартфона не нужны, но при этом они активированы и в итоге занимают много памяти, расходуют заряд батареи и т.п. Это всякие сервисы, рекламное ПО и пр. Причём это может стать заметно не сразу, а только через какое-то время, когда память аппарата заполнится и устройство начнёт подтормаживать, выдавать ошибки.

На примере смартфона Poco M3 Pro с прошивкой MIUI 12.5.1 на базе Android 11 автор поэтапно расписал, как можно избавиться от ненужных программ и ускорить работу устройства.