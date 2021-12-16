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Как ускорить работу смартфона, если у вас Xiaomi

Рассказывает пользователь iXBT.com
Если у вас на Xiaomi прошивка MIUI, то её можно оптимизировать, отключив ненужные функции и изменив некоторые параметры. Пользователь ChinaMerk описал, как это сделать.
Как ускорить работу смартфона, если у вас Xiaomi

По словам автора, на самом деле в прошивках MIUI имеет очень много функций, которые по большей части владельцам смартфона не нужны, но при этом они активированы и в итоге занимают много памяти, расходуют заряд батареи и т.п. Это всякие сервисы, рекламное ПО и пр. Причём это может стать заметно не сразу, а только через какое-то время, когда память аппарата заполнится и устройство начнёт подтормаживать, выдавать ошибки.

На примере смартфона Poco M3 Pro с прошивкой MIUI 12.5.1 на базе Android 11 автор поэтапно расписал, как можно избавиться от ненужных программ и ускорить работу устройства.

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Рекламное ПО

Для того чтобы избавиться от рекламы, нужно проделать несколько шагов:

  1. Подключиться к интернету на смартфоне (через Wi-Fi или мобильную сеть).
  1. Перейти в «Настройки» - «Пароли и безопасность».
  1. Пролистать вниз до пункта «Доступ к личным данным», нажать на него.
  1. Убрать разрешения напротив msa и MiuiDaemon.
  1. Нажать на «Отозвать».
  1. Перейти в разделы «Безопасность» - «Передача данных».
  1. Нажать на «Сетевые подключения», затем на три точки в правом верхнем углу, после этого выбрать «Фоновые подключения».
  1. Убрать разрешение напротив приложений Analytics и msa.
  1. Отключить в настройках приложений «Проводник», «Музыка», «Mi Видео», «Загрузки» рекламу. Для этого нужно в каждом из приложений переходить в раздел «Настройки», а после этого убирать разрешение напротив пункта «Получать рекомендации» или «Показывать рекламу» (в приложении «Музыка»).
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ненужные сервисы

Их необходимо отключить, поскольку из-за них быстрее расходуется заряд батареи. Для этого нужно:

  1. Перейти в разделы «Настройки» - «Подключение и общий доступ».
  1. Нажать на Mi Share и отключить эту функцию.
  1. Отключить функцию «Включать автоматически».
  1. Вернуться в раздел «Подключение и общий доступ», нажать на «Печать».
  1. В разделе «Печать» деактивировать пункт «Системный сервис печати».
  1. В разделе «Настройки» перейти в Wi-Fi - «Помощник Wi-Fi».
  1. Деактивировать пункт «Выбирать лучшую сеть автоматически».
  1. Вернуться в раздел «Настройки», выбрать пункт «Местоположение».
  1. Нажать на пункт «Доступ приложений к геоданным». Затем нужно заменить у приложений параметр «Разрешено» на «Разрешено только при использовании».
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Автозапуск

Некоторые приложения могут автоматически открываться после включения или перезагрузки смартфона. В результате они будут потреблять энергию в фоновом режиме. Для их отключения необходимо:

  1. Перейти в «Настройки» и затем в «Приложения».
  1. Открыть разделы «Разрешения» - «Автозапуск».
  1. Отключить автозапуск всех приложений.
  1. Нажать на три точки в правом верхнем углу, выбрать «Показать системные приложения». После этого снова отключить автозапуск приложений.
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Активация системной оптимизации

Это можно сделать снова через «Настройки». Необходимо:

  1. Перейти в «Настройки», а затем в разделы «Расширенные настройки» - «Для разработчиков».
  1. Пролистать вниз. Нажать на «Восстановить значения по умолчанию».
  1. Активировать пункт «Включить оптимизацию MIUI».
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Источник: iXBT.com
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