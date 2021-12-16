Как ускорить работу смартфона, если у вас Xiaomi

Как ускорить работу смартфона, если у вас XiaomiРассказывает пользователь iXBT.com
По словам автора, на самом деле в прошивках MIUI имеет очень много функций, которые по большей части владельцам смартфона не нужны, но при этом они активированы и в итоге занимают много памяти, расходуют заряд батареи и т.п. Это всякие сервисы, рекламное ПО и пр. Причём это может стать заметно не сразу, а только через какое-то время, когда память аппарата заполнится и устройство начнёт подтормаживать, выдавать ошибки.
На примере смартфона Poco M3 Pro с прошивкой MIUI 12.5.1 на базе Android 11 автор поэтапно расписал, как можно избавиться от ненужных программ и ускорить работу устройства.
Рекламное ПО
Для того чтобы избавиться от рекламы, нужно проделать несколько шагов:
- Подключиться к интернету на смартфоне (через Wi-Fi или мобильную сеть).
- Перейти в «Настройки» - «Пароли и безопасность».
- Пролистать вниз до пункта «Доступ к личным данным», нажать на него.
- Убрать разрешения напротив msa и MiuiDaemon.
- Нажать на «Отозвать».
- Перейти в разделы «Безопасность» - «Передача данных».
- Нажать на «Сетевые подключения», затем на три точки в правом верхнем углу, после этого выбрать «Фоновые подключения».
- Убрать разрешение напротив приложений Analytics и msa.
- Отключить в настройках приложений «Проводник», «Музыка», «Mi Видео», «Загрузки» рекламу. Для этого нужно в каждом из приложений переходить в раздел «Настройки», а после этого убирать разрешение напротив пункта «Получать рекомендации» или «Показывать рекламу» (в приложении «Музыка»).
Ненужные сервисы
Их необходимо отключить, поскольку из-за них быстрее расходуется заряд батареи. Для этого нужно:
- Перейти в разделы «Настройки» - «Подключение и общий доступ».
- Нажать на Mi Share и отключить эту функцию.
- Отключить функцию «Включать автоматически».
- Вернуться в раздел «Подключение и общий доступ», нажать на «Печать».
- В разделе «Печать» деактивировать пункт «Системный сервис печати».
- В разделе «Настройки» перейти в Wi-Fi - «Помощник Wi-Fi».
- Деактивировать пункт «Выбирать лучшую сеть автоматически».
- Вернуться в раздел «Настройки», выбрать пункт «Местоположение».
- Нажать на пункт «Доступ приложений к геоданным». Затем нужно заменить у приложений параметр «Разрешено» на «Разрешено только при использовании».
Автозапуск
Некоторые приложения могут автоматически открываться после включения или перезагрузки смартфона. В результате они будут потреблять энергию в фоновом режиме. Для их отключения необходимо:
- Перейти в «Настройки» и затем в «Приложения».
- Открыть разделы «Разрешения» - «Автозапуск».
- Отключить автозапуск всех приложений.
- Нажать на три точки в правом верхнем углу, выбрать «Показать системные приложения». После этого снова отключить автозапуск приложений.
Активация системной оптимизации
Это можно сделать снова через «Настройки». Необходимо:
- Перейти в «Настройки», а затем в разделы «Расширенные настройки» - «Для разработчиков».
- Пролистать вниз. Нажать на «Восстановить значения по умолчанию».
- Активировать пункт «Включить оптимизацию MIUI».