Как устроен рабочий быт сборщиков iPhone

Хантер занимается непосредственно сборкой смартфонов. Он берёт заднюю панель iPhone, а также маленький кабель, нужный для зарядки батареи. После сканирования QR-кода для обеих деталей, работник отклеивает подложку и соединяет две части, а далее затягивает два винта. Затем Хантер отправляет смартфон дальше по конвейерной ленте.

Работнику сборочной линии даётся 60 секунд, чтобы выполнить свою задачу. Каждый день у Хантера 10-часовая смена, в течение которой он прикрепляет 600 кабелей к 600 корпусам с помощью 1200 винтов. Рабочей среде Хантера не позавидуешь: там нет окон и воняет хлоркой. Во время работы мужчина носит маску и халат. График работы строго контролируется: сотрудники не могут отлучиться надолго даже в туалет.

Чтобы люди не разбежались от тяжёлых условий, Foxconn платит им больше, чем получает обычный рабочий в стране.