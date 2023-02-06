Как устроен рабочий быт сборщиков iPhone

Как устроен рабочий быт сборщиков iPhoneВы не позавидуете
СМИ опубликовали историю Хантера, 34-летнего мужчины, работающего на заводе Foxconn в Чжэнчжоу. Это крупнейший завод по сборке iPhone в Китае, который производит примерно 50% всех смартфонов Apple в мире.
Фото: Flickr
Хантер занимается непосредственно сборкой смартфонов. Он берёт заднюю панель iPhone, а также маленький кабель, нужный для зарядки батареи. После сканирования QR-кода для обеих деталей, работник отклеивает подложку и соединяет две части, а далее затягивает два винта. Затем Хантер отправляет смартфон дальше по конвейерной ленте.
Работнику сборочной линии даётся 60 секунд, чтобы выполнить свою задачу. Каждый день у Хантера 10-часовая смена, в течение которой он прикрепляет 600 кабелей к 600 корпусам с помощью 1200 винтов. Рабочей среде Хантера не позавидуешь: там нет окон и воняет хлоркой. Во время работы мужчина носит маску и халат. График работы строго контролируется: сотрудники не могут отлучиться надолго даже в туалет.
Чтобы люди не разбежались от тяжёлых условий, Foxconn платит им больше, чем получает обычный рабочий в стране.