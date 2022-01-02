Как увеличить время работы iPhone от одного заряда

Заряд аккумулятора, конечно, расходуется на поддержание работы различных приложений. Вы можете даже ими не пользоваться, но они будут висеть в фоновом режиме и расходовать ресурс.

Чтобы избавиться от этого, нужно перейти в Settings — General — Background App Refresh (Настройки — Основные — Обновление контента). Там следует отключить загрузку контента приложений в фоновом режиме. Затем нужно перейти в Settings — Battery — Battery Health (Настройки — Аккумулятор — Состояние аккумулятора) и найти там функцию «Оптимизированная зарядка». Её стоит включить. После этого айфон должен начать держать заряд дольше.

Также можно отключить автоматические эффекты сообщений и предварительный просмотр видео с автовоспроизведением.