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Как увеличить время работы iPhone от одного заряда

Ничего сложного тут нет
Тиктокер kadama поделился простыми советами, как улучшить автономность любой модели iPhone. Возможно, кому-то эти хитрости ещё не известны.
Как увеличить время работы iPhone от одного заряда

Заряд аккумулятора, конечно, расходуется на поддержание работы различных приложений. Вы можете даже ими не пользоваться, но они будут висеть в фоновом режиме и расходовать ресурс.

Чтобы избавиться от этого, нужно перейти в Settings — General — Background App Refresh (Настройки — Основные — Обновление контента). Там следует отключить загрузку контента приложений в фоновом режиме. Затем нужно перейти в Settings — Battery — Battery Health (Настройки — Аккумулятор — Состояние аккумулятора) и найти там функцию «Оптимизированная зарядка». Её стоит включить. После этого айфон должен начать держать заряд дольше.

Также можно отключить автоматические эффекты сообщений и предварительный просмотр видео с автовоспроизведением.

Источник: Phonearena
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