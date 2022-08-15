Как узнать, что за вами следят через смартфон

По его словам, если приложение требует права доступа к камере и микрофону, это повод начать беспокоиться. «Многие пользователи, когда устанавливают приложения, они на всё соглашаются и нажимают на все запросы "разрешить", чтобы приложение поскорее запустилось. Никто никогда не задумывается, зачем определённому приложению доступ к камере или микрофону, а тем более к хранилищу», — добавил Вакулин.

Отмечается, что пользователь может заметить работу микрофона или камеры с помощью специальных индикаторов на дисплее смартфона.

Ещё одним признаком несанкционированной работы приложений может быть быстрая разрядка — шпионские программы работают в фоновом режиме.