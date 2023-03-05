Как узнать, пора ли менять аккумулятор у iPhone

Как узнать, пора ли менять аккумулятор у iPhoneИ как долго они “должны” жить
Если вы часто обновляете свой iPhone, у вас, надеюсь, не должно быть проблем с батареей. А вот если вы, так сказать, “любитель классики”, то замена аккумулятора у iPhone – обычное дело. 9to5Mac объяснило, в какой момент лучше всего задуматься о замене батареи. Мы же, в свою очередь, делимся выжимками из статьи.
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Когда следует заменить аккумулятор iPhone? Если кратко, то в тот момент, когда ваше состояние аккумулятора опустилось ниже 80% от своей первоначальной емкости. Эту информацию вы можете узнать в настройках смартфона: “Настройки” –> “Аккумулятор” и коснитесь пункта “Состояние аккумулятора и зарядка”. Более понятный (и очевидный) признак требуемой замены – частая разрядка смартфона или неожиданные его отключения.
Apple утверждает, что батареи iPhone "разработаны таким образом, чтобы сохранять до 80% своей первоначальной емкости при 500 полных циклах зарядки при работе в нормальных условиях".