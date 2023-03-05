Как узнать, пора ли менять аккумулятор у iPhone

Когда следует заменить аккумулятор iPhone? Если кратко, то в тот момент, когда ваше состояние аккумулятора опустилось ниже 80% от своей первоначальной емкости. Эту информацию вы можете узнать в настройках смартфона: “Настройки” –> “Аккумулятор” и коснитесь пункта “Состояние аккумулятора и зарядка”. Более понятный (и очевидный) признак требуемой замены – частая разрядка смартфона или неожиданные его отключения.

Apple утверждает, что батареи iPhone "разработаны таким образом, чтобы сохранять до 80% своей первоначальной емкости при 500 полных циклах зарядки при работе в нормальных условиях".