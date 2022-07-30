Как в эпоху доллара по 55: OnePlus 10 Pro 5G продают дешевле, чем на AliExpress

Сегодня в 16:20
1 мин.
Как в эпоху доллара по 55: OnePlus 10 Pro 5G продают дешевле, чем на AliExpressВыгодное предложение
Ozon продолжает радовать скидками. На этот раз маркеплейс продаёт китайскую версию смартфона OnePlus 10 Pro 5G. Для тех, кто не знает, это смартфон официально премиального класса. А купить его сейчас можно за 38 686 рублей.
Такова цена версии с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища. В обычное время стоимость такого смартфона составляет около 43 тысяч рублей. Версия с 12 ГБ оперативки сейчас оценена в 42 165 рублей вместо 46 850.
У OnePlus 10 Pro 5G установлен топовый процессор Snapdragon 8 Gen 1, хороший экран — QHD разрешение и 120 Гц. аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, быстрая зарядка 80 Вт, беспроводная зарядка 50 Вт, обратная беспроводная зарядка, система камер из датчиков на 48 Мп, 8 Мп и 50 Мп.