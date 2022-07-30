Как в эпоху доллара по 55: OnePlus 10 Pro 5G продают дешевле, чем на AliExpress

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Ozon продолжает радовать скидками. На этот раз маркеплейс продаёт китайскую версию смартфона OnePlus 10 Pro 5G. Для тех, кто не знает, это смартфон официально премиального класса. А купить его сейчас можно за 38 686 рублей.