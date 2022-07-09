Как в Европе: в России предложили запретить продажу смартфонов с разными разъёмами для зарядки

Автором идеи выступил Союз потребителей РФ. Он попросил Минпромторг рассмотреть вопрос о целесообразности «введения в России с 2025 года запрета на розничную продажу портативных электронных устройств, в том числе отечественного производства, не имеющих единого разъёма для подключения зарядного устройства».

Помимо этого, предложили закрепить норму, чтобы люди могли выбирать, какой комплект они хотят купить: с зарядкой или без неё.

В Минпромторге уже отметили, что выбор Type-C в качестве универсального разъёма будет удобен для производителей, которые смогут обеспечивать единую производственную линию. Это также будет удобно для потребителей.