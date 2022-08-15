Как в воду глядели: в газете 60-летней давности нашли упоминание современных смартфонов

В тексте 1963 года, впрочем, указано, что карманные телефоны — дело не близкого будущего. Автор верно предположил, что такие аппараты позволят не только совершать звонки, но и показывать изображение, например.

Это, впрочем, не первое в истории предсказание относительно смартфонов. В 1926 году Никола Тесла предположил, что однажды люди смогут общаться в режиме реального времени через устройства, которые могут спокойно поместиться в карман жилета (отметим, что такой карман, пожалуй, был бы всё же маловат для современных смартфонов).