Как в воду глядели: в газете 60-летней давности нашли упоминание современных смартфонов

Как в воду глядели: в газете 60-летней давности нашли упоминание современных смартфоновЛюди верили, что мы сможем носить телефоны в карманах
Первые телефонные аппараты, которые можно было без усилий носить с собой, стали появляться в 90-е годы. Для человека 1963 года это, скорее всего, казалось фантастикой. Заметка с заголовком «В будущем вы сможете носить телефон в кармане» звучала для американца тех времён, наверное, как для нас фраза «В будущем вы сможете добраться до Марса за четыре часа на "Сапсане"».
В тексте 1963 года, впрочем, указано, что карманные телефоны — дело не близкого будущего. Автор верно предположил, что такие аппараты позволят не только совершать звонки, но и показывать изображение, например.
Это, впрочем, не первое в истории предсказание относительно смартфонов. В 1926 году Никола Тесла предположил, что однажды люди смогут общаться в режиме реального времени через устройства, которые могут спокойно поместиться в карман жилета (отметим, что такой карман, пожалуй, был бы всё же маловат для современных смартфонов).