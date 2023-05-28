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15:01, 28 мая 2023
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Как вашему телефону навредит быстрая зарядка: пять рисков

Пользуйтесь этой функцией с осторожностью

Сейчас многие из нас пользуются быстрой зарядкой. Но насколько эта технология вообще вредит смартфону?

На сегодняшний день можно увидеть в продаже даже недорогие смартфоны, в комплекте с которыми идёт зарядка мощностью в 30, 60, 120 Вт. Однако если пользоваться таким блоком питания очень часто, то можно только навредить аппарату.

Вот какие проблемы в этом случае могут возникнуть.

Перегрев телефона. Быстрая зарядка может способствовать тому, что ваш смартфон будет сильно нагреваться. Да и в целом резкие скачки температуры только вредят любому устройству.

Износ батареи. Это происходит, когда более высокий уровень заряда передаётся за короткое время.

Как вашему телефону навредит быстрая зарядка: пять рисков
Wookie

Уменьшение ёмкости аккумулятора. Объясняется это химическими процессами, которые во время быстрой зарядки происходят внутри батареи.

Вероятность повреждения батареи. Если процесс зарядки не контролировать, то это может привести к перегреву аккумулятора, его разрыву или возгоранию.

Ухудшение состояния смартфона в целом. При постоянном использовании быстрой зарядки могут изнашиваться различные разъёмы и контакты.

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