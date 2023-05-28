Как вашему телефону навредит быстрая зарядка: пять рисков

На сегодняшний день можно увидеть в продаже даже недорогие смартфоны, в комплекте с которыми идёт зарядка мощностью в 30, 60, 120 Вт. Однако если пользоваться таким блоком питания очень часто, то можно только навредить аппарату.

Вот какие проблемы в этом случае могут возникнуть.

Перегрев телефона. Быстрая зарядка может способствовать тому, что ваш смартфон будет сильно нагреваться. Да и в целом резкие скачки температуры только вредят любому устройству.

Износ батареи. Это происходит, когда более высокий уровень заряда передаётся за короткое время.