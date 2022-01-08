Как выглядел бы самый первый iPhone с камерами от последнего

И наоборот

Владелец Twitter-аккаунта Basic Apple Guy решил пофантазировать на тему, а как выглядел бы самый первый iPhone, вышедший в 2007 году, если бы у него был такой же блок камеры, как у iPhone 13 Pro (а это очень большой блок). Получился очень странный гаджет.