Как выглядел бы самый первый iPhone с камерами от последнего

Телефоны
Сегодня в 14:00
1 мин.
Как выглядел бы самый первый iPhone с камерами от последнегоИ наоборот
Владелец Twitter-аккаунта Basic Apple Guy решил пофантазировать на тему, а как выглядел бы самый первый iPhone, вышедший в 2007 году, если бы у него был такой же блок камеры, как у iPhone 13 Pro (а это очень большой блок). Получился очень странный гаджет.
Пользователь поделился рендерами такого устройства. Выглядит оно... экстравагантно. Вряд ли бы большинство захотело покупать такой смартфон. Но в комментариях нашлись людей, который заявили, что купили бы это:
Basic Apple Guy
Также Basic Apple Guy поделился рендерами iPhone 13 Pro с камерой от первого айфона. Получилось тоже очень непривычно. Напомним, у оригинального iPhone был установлен один датчик изображения на 2 Мп.
Basic Apple Guy
Источник: Basic Apple Guy