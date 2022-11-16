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09:55, 16 ноября 2022
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Как выглядел "волшебный зарядник" MagSafe, от которого Apple отказалась

А почему – неизвестно

MagSafe появилась на iPhone еще в 2020 году с выходом iPhone 12. Опубликованные в Twitter изображения, показывают один из аксессуаров MagSafe, который Apple вроде бы разработала, но отказалась от него

Как выглядел "волшебный зарядник" MagSafe, от которого Apple отказалась

Изображения этого не выпущенного аксессуара MagSafe появились в Twitter от пользователя @TheBlueMister, который известен тем, что делится изображениями не выпущенных или прототипов устройств и аксессуаров Apple.

Как выглядел "волшебный зарядник" MagSafe, от которого Apple отказалась

Twitter

Название аксессуара "Magic Charger" - это то, что появляется, когда этот аксессуар подключен к компьютеру Mac. Дизайн Magic Charger представляет собой алюминиевую основу с интегрированной шайбой MagSafe. Шайбу MagSafe можно регулировать, чтобы она лежала ровно или была поднята под углом.

Как выглядел "волшебный зарядник" MagSafe, от которого Apple отказалась

Twitter

О других особенностях не выпущенного зарядного устройства Magic Charger ничего не известно, как и о том, почему Apple так и не выпустила его.

Источник фото:Twitter
Источник:Twitter
Теги:
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