Как выглядел "волшебный зарядник" MagSafe, от которого Apple отказалась

Название аксессуара "Magic Charger" - это то, что появляется, когда этот аксессуар подключен к компьютеру Mac. Дизайн Magic Charger представляет собой алюминиевую основу с интегрированной шайбой MagSafe. Шайбу MagSafe можно регулировать, чтобы она лежала ровно или была поднята под углом.