Как выглядел "волшебный зарядник" MagSafe, от которого Apple отказалась

Как выглядел "волшебный зарядник" MagSafe, от которого Apple отказаласьА почему – неизвестно
MagSafe появилась на iPhone еще в 2020 году с выходом iPhone 12. Опубликованные в Twitter изображения, показывают один из аксессуаров MagSafe, который Apple вроде бы разработала, но отказалась от него
Изображения этого не выпущенного аксессуара MagSafe появились в Twitter от пользователя @TheBlueMister, который известен тем, что делится изображениями не выпущенных или прототипов устройств и аксессуаров Apple.
Название аксессуара "Magic Charger" - это то, что появляется, когда этот аксессуар подключен к компьютеру Mac. Дизайн Magic Charger представляет собой алюминиевую основу с интегрированной шайбой MagSafe. Шайбу MagSafe можно регулировать, чтобы она лежала ровно или была поднята под углом.
О других особенностях не выпущенного зарядного устройства Magic Charger ничего не известно, как и о том, почему Apple так и не выпустила его.