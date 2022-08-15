Как выглядит 200-Мп камера на смартфоне Xiaomi

Redmi K50 Ultra был ранее анонсирован в Китае. Скорее всего, он будет перезапущен на глобальном рынке как Xiaomi 12T Pro. Если компания решит обновить только камеру, но сохранит остальные характеристики, то можно ожидать в основе смартфона процессор Snapdragon 8+ Gen 1.