Как выглядит 200-Мп камера на смартфоне Xiaomi

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Как выглядит 200-Мп камера на смартфоне XiaomiЖивые фото
Слухи о том, что Xiaomi выпустит смартфон с 200-мегапиксельной камерой, ходят с июля прошлого года. Теперь в сети наконец опубликовали его фотографию.
На снимке виден блок камеры, очень похожий на блок Redmi K50 Ultra. Рядом с датчиками написано «200 MP». Источник утверждает, что на фотографии изображён телефон под названием Xiaomi 12T Pro.
Redmi K50 Ultra был ранее анонсирован в Китае. Скорее всего, он будет перезапущен на глобальном рынке как Xiaomi 12T Pro. Если компания решит обновить только камеру, но сохранит остальные характеристики, то можно ожидать в основе смартфона процессор Snapdragon 8+ Gen 1.