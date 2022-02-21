Как выглядит невероятно быстрая 200 Вт-зарядка для смартфонов Realme

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Как выглядит невероятно быстрая 200 Вт-зарядка для смартфонов RealmeЕё представят уже скоро
Ранее сегодня Realme объявила, что 28 февраля на представит самую быструю в мире технологию зарядки смартфонов. Она выйдет вместе со смартфоном Realme GT2 Pro для международных рынков. В сети опубликовали фотографию адаптера питания, который обеспечит невероятную мощность в 200 Вт.
Получить изображение зарядного устройства Realme удалось порталу Gizmochina. По фото видно, что как и предыдущие адаптеры питания от компании, этот окрашен в белый цвет.
Максимальная выходная мощность зарядного устройства составляет 200 Вт (20В-10А). Кроме того, подтверждена поддержка USB PD (Power Delivery). Но она ограничена 45Вт (15В-3А, 20В-2,25А).
Пока неясно, насколько быстро будут заряжаться смартфоны с таким адаптером. Но поскольку Realme претендует на звание «самой быстрой в мире» технологии, она должна занимать меньше времени, чем восемь минут — рекорд, установленный технологией зарядки Xiaomi мощностью 200 Вт для аккумулятора ёмкостью 4000 мАч.
Источник: Gizmochina