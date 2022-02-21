Как выглядит невероятно быстрая 200 Вт-зарядка для смартфонов Realme

Максимальная выходная мощность зарядного устройства составляет 200 Вт (20В-10А). Кроме того, подтверждена поддержка USB PD (Power Delivery). Но она ограничена 45Вт (15В-3А, 20В-2,25А).

Пока неясно, насколько быстро будут заряжаться смартфоны с таким адаптером. Но поскольку Realme претендует на звание «самой быстрой в мире» технологии, она должна занимать меньше времени, чем восемь минут — рекорд, установленный технологией зарядки Xiaomi мощностью 200 Вт для аккумулятора ёмкостью 4000 мАч.