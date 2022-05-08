Как выглядит смартфон в НЛО-стиле

У смартфона будут следующие характеристики: сертификации защиты IP68, IP69K, MIL-STD-810H (военный стандарт), 6,3-дюймовый ЖК-дисплей FHD+ с пиковой яркостью 500 нит и контрастностью 15 000:1, основная камера на 64 Мп, ночная камера на 20 Мп, широкоугольная на 8 Мп, селфи-камера на 16 Мп. Ещё у аппарата будет термодатчик InfiRay, аккумулятор на 6000 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт и беспроводной зарядкой 15 Вт. Компания обещает до 432 часов работы в режиме ожидания.

По словам разработчиков, самая крутая вещь в тепловизионной камере — это алгоритм слияния двух спектров. Эта технология объединяет изображения, снятые основным датчиком, и тепловые изображения низкого разрешения для создания фото с высоким разрешением.

Ну, и конечно, смартфон будет выделяться дизайном: