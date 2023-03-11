Как "выжать максимум" из дисплея Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 Ultra работает на новейшем Snapdragon 8 Gen 2,, оснащен камерой с разрешением 200 Мп и аккумулятором емкостью 5000 мАч. Помимо этого, S23 Ultra также оснащен дисплеем, способным достигать разрешения 3088 x 1440, которое Samsung классифицирует как WQHD+. Другим важным аспектом дисплея является пиковая частота обновления, которая составляет 120 Гц. И эта частота адаптивна: телефон использует все 120 кадров/с тогда, когда это необходимо.

Так как же настроить S23 Ultra на разрешение 3088 x 1440, учитывая что сам смартфон “настаивает” на использовании вместо WQHD+ обычного FHD+? Тут все просто:

Перейдите в настройки.

Найдите и выберите пункт “Дисплей”.

Прокрутите и выберите пункт “Разрешение экрана”.

Выберите WQHD+.

Но учитывайте, что выбор самого высокого разрешения может негативно сказаться на батарее, снизив время автономной работы.

А вот адаптивная частота обновления на Galaxy S23 Ultra по умолчанию установлена на самое высокое значение. Можно его снизить до 60, что особенно полезно, если вы не ощущаете особой разницы в 120 и 60 кадров в секунду. К тому же вы сэкономите немного времени автономной работы (полезно для режима WQHD+). Эти настройки вы можете также в настройках дисплея, примерный “путь” мы писали выше.