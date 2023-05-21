Как Xiaomi вдохновила Canon на сотрудничество с производителями смартфонов

В недавнем интервью председатель совета директоров Canon China Хидеки Одзава признал растущую тенденцию сотрудничества между производителями смартфонов и фотоаппаратов. Хотя Canon пока лишь изучает это явление, Одзава подчеркнул, что сроки и особенности любых потенциальных действий в этом направлении уже рассматриваются.

Поскольку спрос на высококачественные фотографии продолжает расти, остается только догадываться, как Canon будет ориентироваться в меняющемся ландшафте сотрудничества смартфонов и камер и удовлетворять меняющиеся потребности потребителей, для которых камера во флагманских смартфонах играют чуть ли не первую роль.