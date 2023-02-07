Как за вами следят смартфоны Xiaomi и других китайских производителей

20:15, 07 февраля 2023
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Как за вами следят смартфоны Xiaomi и других китайских производителейУчёные выяснили
Учёные проанализировали данных, передаваемые предустановленными системными приложениями на Android-смартфонах от трёх самых популярных китайских производителей. Оказалось, что эти приложения могут навредить пользователям.
Фото: Unsplash
Авторы исследования заявили, что угрожающее количество предустановленных системных и сторонних приложений получают опасные привилегии. Благодаря анализу трафика они обнаружили, что третьим лицам передаётся конфиденциальная информация, связанная с устройством пользователя, геолокацией (координаты GPS, сетевые идентификаторы), профилем пользователя (номер телефона, использование приложения), социальными сетями и др.
В частности, учёные анализировали смартфоны трёх китайских брендов OnePlus, Xiaomi и Realme.