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20:15, 07 февраля 2023
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Как за вами следят смартфоны Xiaomi и других китайских производителей

Учёные выяснили

Учёные проанализировали данных, передаваемые предустановленными системными приложениями на Android-смартфонах от трёх самых популярных китайских производителей. Оказалось, что эти приложения могут навредить пользователям.

Как за вами следят смартфоны Xiaomi и других китайских производителей

Фото: Unsplash

Авторы исследования заявили, что угрожающее количество предустановленных системных и сторонних приложений получают опасные привилегии. Благодаря анализу трафика они обнаружили, что третьим лицам передаётся конфиденциальная информация, связанная с устройством пользователя, геолокацией (координаты GPS, сетевые идентификаторы), профилем пользователя (номер телефона, использование приложения), социальными сетями и др.

В частности, учёные анализировали смартфоны трёх китайских брендов OnePlus, Xiaomi и Realme.

Источник:Arxiv
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