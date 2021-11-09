Какая модель iPhone самая популярная в России

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Какая модель iPhone самая популярная в РоссииНовые iPhone 13 пока не очень распространены
Специалисты Platforma («Платформа больших данных») узнали, какими моделями iPhone пользуются россияне. Как оказалось, на новые iPhone 13 перешёл не такой уж большой процент пользователей.
Аналитики выяснили, что за первый месяц продаж iPhone 13 в России на новую модель перешли 1,2% пользователей смартфонов Apple. Этот показатель различается от региона к региону. В Москве и Подмосковье, например, доля тех, кто обновил свой смартфон до последней модели выше — 1,8%.
Наиболее популярной же моделью среди россиян остаётся iPhone 11. На его долю приходится 21% владельцев смартфонов Apple в стране. Далее по популярности следуют iPhone 7 (в том числе SE) — 17,8%, iPhone 6 — 15,4%, iPhone 8 и X — 13,4%, iPhone X — 12,2%, iPhone 12 (включая iPhone SE 2) — 11,8%.
Специалисты узнали это, проанализировав массив обезличенных данных более 9 млн абонентов по всей стране.
Источник: Пресс-служба Platforma