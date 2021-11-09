Какая модель iPhone самая популярная в России

Аналитики выяснили, что за первый месяц продаж iPhone 13 в России на новую модель перешли 1,2% пользователей смартфонов Apple. Этот показатель различается от региона к региону. В Москве и Подмосковье, например, доля тех, кто обновил свой смартфон до последней модели выше — 1,8%.

Наиболее популярной же моделью среди россиян остаётся iPhone 11. На его долю приходится 21% владельцев смартфонов Apple в стране. Далее по популярности следуют iPhone 7 (в том числе SE) — 17,8%, iPhone 6 — 15,4%, iPhone 8 и X — 13,4%, iPhone X — 12,2%, iPhone 12 (включая iPhone SE 2) — 11,8%.

Специалисты узнали это, проанализировав массив обезличенных данных более 9 млн абонентов по всей стране.