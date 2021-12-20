Какие айфоны не обновятся на iOS 16

Сообщается, что Apple планирует отказаться от выпуска iOS 16 для iPhone 6s, iPhone 6s Plus и первого iPhone SE. Что касается планшетов, то iPadOS 16 будет несовместима с iPad mini 4, iPad Air 2, iPad (пятого поколения) и моделями iPad Pro 2015 года.

Конечно, эта информация неофициальна. Apple анонсирует iOS 16 только на конференции WWDC 2022. Однако источник сведений — iPhonesoft — имеет неплохую репутацию.

Если данные корректны, это значит, что iOS 16 потребует чип A10 в качестве минимальной спецификации. Стоит отметить, что iPhone 6s и iPhone SE вышли в 2015 и 2016 годах, и в целом, Apple поддерживала их действительно долго.