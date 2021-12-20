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Какие айфоны не обновятся на iOS 16

Информация от инсайдера
В 2022 году Apple сфокусируется на следующем крупном обновлении для своих устройств — iOS 16. Источники рассказали, владельцам каких айфонов не стоит рассчитывать на этот апдейт.
Какие айфоны не обновятся на iOS 16

Сообщается, что Apple планирует отказаться от выпуска iOS 16 для iPhone 6s, iPhone 6s Plus и первого iPhone SE. Что касается планшетов, то iPadOS 16 будет несовместима с iPad mini 4, iPad Air 2, iPad (пятого поколения) и моделями iPad Pro 2015 года.

Конечно, эта информация неофициальна. Apple анонсирует iOS 16 только на конференции WWDC 2022. Однако источник сведений — iPhonesoft — имеет неплохую репутацию.

Если данные корректны, это значит, что iOS 16 потребует чип A10 в качестве минимальной спецификации. Стоит отметить, что iPhone 6s и iPhone SE вышли в 2015 и 2016 годах, и в целом, Apple поддерживала их действительно долго.

Источник: 9to5mac
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