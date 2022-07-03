Какие данные нельзя хранить на смартфоне, чтобы на вас не оформили микрокредит

По словам Дворянского, большая часть пользователей не уделяет должного внимания безопасности и цифровой гигиене при использовании своего мобильного устройства. «Помимо регулярной очистки кэша и cookies, необходимо внимательно относиться к посещаемым ресурсам в интернете и использовать только официальные маркетплейсы для скачивания приложений», — сказал эксперт.

Также он посоветовал установить антивирус, а ещё не хранить в заметках или файлах смартфона пароли и другие учётные данные от соцсетей, банковских приложений, электронной почты. Не стоит хранить на телефоне и фотографии или скриншоты паспорта, СНИЛСа и иных идентифицирующих пользователя документов. Если они попадут в руки злоумышленников, то на вас могут оформить микрокредиты и иные online-займы.

Ещё не следует входить с устройства в банковские и иные приложения при использовании неизвестной или недоверенной сети Wi-Fi и включённых VPN-сервисах.