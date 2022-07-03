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Какие данные нельзя хранить на смартфоне, чтобы на вас не оформили микрокредит

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Директор по специальным проектам Angara Security Александр Дворянский рассказал журналистам, какие данные нельзя хранить на смартфоне. Их наличие делает вас уязвимым для разного рода мошенничества.
Какие данные нельзя хранить на смартфоне, чтобы на вас не оформили микрокредит

По словам Дворянского, большая часть пользователей не уделяет должного внимания безопасности и цифровой гигиене при использовании своего мобильного устройства. «Помимо регулярной очистки кэша и cookies, необходимо внимательно относиться к посещаемым ресурсам в интернете и использовать только официальные маркетплейсы для скачивания приложений», — сказал эксперт.

Также он посоветовал установить антивирус, а ещё не хранить в заметках или файлах смартфона пароли и другие учётные данные от соцсетей, банковских приложений, электронной почты. Не стоит хранить на телефоне и фотографии или скриншоты паспорта, СНИЛСа и иных идентифицирующих пользователя документов. Если они попадут в руки злоумышленников, то на вас могут оформить микрокредиты и иные online-займы.

Ещё не следует входить с устройства в банковские и иные приложения при использовании неизвестной или недоверенной сети Wi-Fi и включённых VPN-сервисах.

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