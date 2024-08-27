Какие гаджеты Apple пропадут с сайта компании после анонса iPhone 16

В первую очередь, это коснется iPhone 15 Pro и Pro Max, которые традиционно прекращают продавать через год после выхода. Также исчезнет iPhone 14 Plus, который, вероятно, уступит место iPhone 14 в более доступной ценовой категории.

Кроме того, ожидаются обновления Apple Watch Series 9, Ultra 2 и SE 2, что приведет к их замене на новые модели. В сегменте наушников будут обновлены AirPods, и с продажи снимут AirPods 2 и AirPods 3.

Также могут исчезнуть iPad mini 6 и iPad 10 с выходом новых версий с улучшенными характеристиками.

После анонса iPhone 16, на сайте Apple останутся только самые новые и актуальные устройства.