Какие iPhone будут самыми толковыми для покупки после выхода iPhone 15 Pro

Причина проблемы кроется в уменьшении толщины рамок вокруг экранов серии Pro, что заставило производителя дисплеев, компанию LG Display, применить новый технологический процесс. В результате дисплеи для iPhone 15 Pro и особенно Pro Max не выдержали испытаний на надежность.

По прогнозам Евгения Харитонова, главного редактора Ferra.ru, мировые цены на эти модели могут вырасти на 10-20%, а в России это может усугубиться колебаниями курсов валют и рисками, связанными с новой системой удаленной геоблокировки смартфонов Apple. Эта система может быть использована для борьбы с несанкционированными региональными продажами.