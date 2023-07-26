Какие iPhone будут самыми толковыми для покупки после выхода iPhone 15 Pro

Какие iPhone будут самыми толковыми для покупки после выхода iPhone 15 ProУчитывая возможное повышение цен
Компания Apple испытывает проблемы с производством своих последних моделей iPhone - iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, что может привести к повышению цен на эти смартфоны. Проблема связана с новыми дисплеями для этих моделей. Учитывая, что повышение цены сильнее скажется в России, какой iPhone станет более «ликвидным» в стране? Отвечают эксперты.
Причина проблемы кроется в уменьшении толщины рамок вокруг экранов серии Pro, что заставило производителя дисплеев, компанию LG Display, применить новый технологический процесс. В результате дисплеи для iPhone 15 Pro и особенно Pro Max не выдержали испытаний на надежность.
По прогнозам Евгения Харитонова, главного редактора Ferra.ru, мировые цены на эти модели могут вырасти на 10-20%, а в России это может усугубиться колебаниями курсов валют и рисками, связанными с новой системой удаленной геоблокировки смартфонов Apple. Эта система может быть использована для борьбы с несанкционированными региональными продажами.
Пока купертиновцы не использовали эту «бомбу замедленного действия», чтобы не лишать себя выгоды, но если новые iPhone единовременно перестанут работать в РФ, проблемы начнутся не только у покупателей, но и у продавцов.
Сложившаяся ситуация может заставить потребителей обратиться к оставшимся запасам iPhone 13, 13 Pro и 13 Pro Max, поскольку доступность новых моделей может пострадать.
Как только иссякнут смартфоны этого поколения в новом состоянии, вырастет популярность iPhone 14 … Pro и Pro Max станут популярнее на «вторичке» благодаря целому пласту фанатов Apple, переходящих на новейшие флагманы каждый год. Но ажиотажной популярности в России они не получат из-за неработающих NFC-платежей и сложностей в доступе к банковским приложений.