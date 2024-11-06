Какие iPhone лучше всего покупать в конце 2024 года — свежий рейтинг

На первом месте оказался iPhone 16 Pro Max — самый мощный и дорогой смартфон Apple, оснащенный лучшим чипом и превосходной камерой.

Экран стал больше, а батарея обеспечивает длительное время работы, что делает его лучшим выбором для тех, кто ищет флагманское устройство.

На втором месте — iPhone 16, который предложил отличное сочетание цены и возможностей. Он включает в себя многие функции старших моделей, но стоит дешевле.

Замыкает тройку лидеров iPhone 16 Pro, который также обладает впечатляющими характеристиками, но доступен по более выгодной цене по сравнению с Pro Max.

Для любителей большого экрана подешевле эксперты рекомендуют iPhone 16 Plus, а бюджетным вариантом стал iPhone SE 2022 года, который до сих пор обеспечивает достойную производительность за свою цену.

Кроме того, iPhone 14 и iPhone 15 Plus также вошли в список как доступные альтернативы с хорошими характеристиками.