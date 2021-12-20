Какие камеры будут установлены в iPhone 2022 и 2023 годов

Куо отметил, что обновления камер iPhone в течение следующих двух лет помогут увеличить рыночную долю, выручку и прибыль тайваньского производителя Largan Precision. Аналитик не сообщил никаких дополнительных подробностей, но ранее он утверждал, что 48-мегапиксельная камера будет установлена только в моделях iPhone 14 Pro и позволит записывать видео в формате 8K. По его словам, эти видео с высоким разрешением 8K подойдут для просмотра на гарнитуре Apple для виртуальной реальности.

Куо также подтвердил, что по крайней мере одна модель iPhone 15 получит перископ в 2023 году. Это могло бы улучшить возможности оптического зума. Сейчас iPhone 13 Pro может делать только трёхкратное увеличение.