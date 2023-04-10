Какие характеристики больше всего ценят в смартфонах пользователи: данные AnTuTu

Среди производителей процессоров лидерство удерживает Qualcomm, которая увеличила свою долю до 63,5%. MediaTek заняла второе место с 21,8%, но потеряла 3,5% по сравнению с предыдущим кварталом.

Самый распространённый размер экрана — 6,7 дюйма, но его доля снизилась до 30,6%. В то же время выросла доля 6,8-дюймовых экранов до 15,9%. Большинство пользователей выбирают экраны с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц.