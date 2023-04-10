Какие характеристики больше всего ценят в смартфонах пользователи: данные AnTuTu

Какие характеристики больше всего ценят в смартфонах пользователи: данные AnTuTuЗа первый квартал 2023 года
По данным бенчмарка AnTuTu, в первом квартале 2023 года пользователи смартфонов предпочитали устройства с большим объёмом памяти и большими экранами. Самыми востребованными стали смартфоны с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти.
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Среди производителей процессоров лидерство удерживает Qualcomm, которая увеличила свою долю до 63,5%. MediaTek заняла второе место с 21,8%, но потеряла 3,5% по сравнению с предыдущим кварталом.
Самый распространённый размер экрана — 6,7 дюйма, но его доля снизилась до 30,6%. В то же время выросла доля 6,8-дюймовых экранов до 15,9%. Большинство пользователей выбирают экраны с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц.
Среди версий Android самой популярной стала Android 13, которая заняла 42,6% рынка. На втором месте оказалась Android 12 с 33,3%, а на третьем — Android 13 с 12,6%.