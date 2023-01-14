Какие характеристики смартфонов люди предпочитают больше всего

AnTuTu составили рейтинг предпочтений пользователей за четвёртый квартал 2022 года. Аналитики утверждают, что функции, ранее встречавшиеся только во флагманских смартфонах, такие как 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной флэш-памяти, набирают всё большую популярность во всех моделях.

32,4% смартфонов имеют размер экрана 6,7 дюйма. Это самая распространённая диагональ. Самое популярное разрешение — Full HD+ (1080 x 2400 пикселей). Частота обновления экрана 60 Гц по-прежнему остается самой популярной на Android. В процессорах Qualcomm продолжает доминировать с долей 60%.

Доля Android 12 на рынке составляет 59,6%, за ней следуют Android 13 (12,6%), Android 10 (12,5%) и Android 11 (10,5%).