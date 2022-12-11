Какие китайские смартфоны нельзя покупать ни в коем случае

Предостережение портала Gizchina касается таких площадок как AliExpress. Речь идёт о китайских компаниях, которые производят подделки смартфонов популярных брендов с высокой точностью. Такие устройства выглядят как оригинальные продукты. Так, можно найти «Samsung Galaxy S22 Ultra», который, по описанию, оснащён процессором Snapdragon 8 Gen 1, а стоит при этом чуть более 100 долларов. Чтобы не повестись на такую обману, нужно всегда проверять отзывы как о продавце, так и о продукте.

Также Gizchina не рекомендует покупать смартфоны торговых марок, которых нет на вашем местном рынке. У таких устройств операционная система, скорее всего, будет иметь только китайский язык.