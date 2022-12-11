Какие китайские смартфоны нельзя покупать ни в коем случае

Какие китайские смартфоны нельзя покупать ни в коем случаеРечь не Xiaomi и других
Китайские производители смартфонов, такие как Xiaomi, OPPO, Vivo, realme и OnePlus, уже давно заработали хорошую репутацию среди потребителей. Однако до сих пор есть китайские смартфоны, которые не стоит покупать.
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Предостережение портала Gizchina касается таких площадок как AliExpress. Речь идёт о китайских компаниях, которые производят подделки смартфонов популярных брендов с высокой точностью. Такие устройства выглядят как оригинальные продукты. Так, можно найти «Samsung Galaxy S22 Ultra», который, по описанию, оснащён процессором Snapdragon 8 Gen 1, а стоит при этом чуть более 100 долларов. Чтобы не повестись на такую обману, нужно всегда проверять отзывы как о продавце, так и о продукте.
Также Gizchina не рекомендует покупать смартфоны торговых марок, которых нет на вашем местном рынке. У таких устройств операционная система, скорее всего, будет иметь только китайский язык.