Какие компании выпустят смартфоны с 200-Вт зарядкой

По словам инсайдера, Xiaomi и OPPO в настоящее время экспериментируют с решением для быстрой зарядки мощностью 200 Вт. Ожидается, что эти компании вскоро представят смартфоны в комплекте с адаптером питания мощностью 200 Вт. Или, по крайней мере, можно будет купить адаптер на 200 Вт отдельно.

Напомним, если верить Xiaomi, технология на 200 Вт позволит зарядить целиком батарею телефона ёмкостью 4000 мАч менее чем за восемь минут. Нужно всего три минуты, чтобы зарядиться на 50%, и 44 секунды — на 10%.

Скорее всего, массовое производство таких смартфонов начнётся во втором квартале года.