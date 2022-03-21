Какие марки камер используются в самых популярных смартфонах

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Какие марки камер используются в самых популярных смартфонахОтчёт за 2021 год
Аналитики выяснили, что общий доход мирового рынка датчиков изображения для смартфонов в 2021 году составил 15,1 миллиарда долларов. Лидирует же тут Sony.
По данным Strategy Analytics, в 2021 году на рынке датчиков изображения для смартфонов наблюдался рост выручки более чем на 3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Sony лидирует с долей дохода 45%, за ней следуют Samsung и OMNIVISION. Топ-3 поставщика сделали 83% выручки на мировом рынке датчиков изображения для смартфонов в 2021 году. На всех остальных игроков вместе приходится только 17 % отрасли в денежном выражении.
По типам датчиков сенсоры глубины и макросъёмки получили долю в 30%, а ультраширокоугольные камеры — более 15%.