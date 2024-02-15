Какие модели Galaxy получат ИИ-функцию создания замедленных видеоклипов

ИИ-функция, входящая в пакет Galaxy AI, позволяет из обычных видеороликов создавать клипы с замедлением. Instant Slow-mo будет совместима с широким количеством видеоформатов. Сообщество Samsung говорит о том, что функция появится на Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23 Plus, Galaxy S23, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5, Galaxy Tab S9 Ultra, Galaxy Tab S9 Plus, Galaxy Tab S9.

В настоящее время поддерживается только 8-битное видео в разрешении от 720p до 8K в формате .mp4. Но скоро появится и поддержка не только 10-битных видео, но и с разрешением 480p в формате .mov.

По «железу» будут ограничения: ИИ-функционал будет реализован только на устройствах с SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 или более новым флагманским чипом.

Касательно сроков известно, что Instant Slow-mo появится на вышеупомянутых устройствах с обновлением до One UI 6.1 к концу первого полугодия 2024 года.