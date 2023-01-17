Телефоны
16:16, 17 января 2023
1 мин.

Какие модели iPhone будут лучшими по части камер в 2023 и 2024 годах

С перископическим модулем

Две Pro-модели iPhone 2024 года получат камеры с перископом. iPhone 15 Pro Max станет единственным смартфоном Apple 2023 года, который получит перископический объектив камеры и значительно улучшенный оптический зум.

Какие модели iPhone будут лучшими по части камер в 2023 и 2024 годах

Фото: Unsplash

Как сообщает источник, Apple намерена сделать перископный модуль эксклюзивной функцией iPhone 15 Pro Max в этом году. А вот в 2024 году такая функция появится у обеих моделей iPhone 16 Pro.

В перископической системе свет, попадающий в объектив, отражается наклонным зеркалом к ​​датчику изображения камеры. Изменение направления, в котором распространяется свет, позволяет использовать более длинные «сложенные» телеобъективы внутри телефонов, благодаря этому пользователь может зумить без какой-либо размытости.

Источник:Macrumors
Теги:
#iPhone
,
#Apple
,
#камера
Новости партнеров
Новости партнеров