Какие модели iPhone будут лучшими по части камер в 2023 и 2024 годах

Как сообщает источник, Apple намерена сделать перископный модуль эксклюзивной функцией iPhone 15 Pro Max в этом году. А вот в 2024 году такая функция появится у обеих моделей iPhone 16 Pro.

В перископической системе свет, попадающий в объектив, отражается наклонным зеркалом к ​​датчику изображения камеры. Изменение направления, в котором распространяется свет, позволяет использовать более длинные «сложенные» телеобъективы внутри телефонов, благодаря этому пользователь может зумить без какой-либо размытости.