Какие модели iPhone будут лучшими по части камер в 2023 и 2024 годах

16:16, 17 января 2023
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Какие модели iPhone будут лучшими по части камер в 2023 и 2024 годахС перископическим модулем
Две Pro-модели iPhone 2024 года получат камеры с перископом. iPhone 15 Pro Max станет единственным смартфоном Apple 2023 года, который получит перископический объектив камеры и значительно улучшенный оптический зум.
Фото: Unsplash
Как сообщает источник, Apple намерена сделать перископный модуль эксклюзивной функцией iPhone 15 Pro Max в этом году. А вот в 2024 году такая функция появится у обеих моделей iPhone 16 Pro.
В перископической системе свет, попадающий в объектив, отражается наклонным зеркалом к датчику изображения камеры. Изменение направления, в котором распространяется свет, позволяет использовать более длинные «сложенные» телеобъективы внутри телефонов, благодаря этому пользователь может зумить без какой-либо размытости.