Какие модели смартфонов получат самый мощный процессор Snapdragon

ASUS объявила, что ROG Phone 6 станет первым игровым телефоном с процессором Snapdragon 8+ Gen 1 под капотом. Кроме того, основатель и генеральный директор Realme заявил, что Realme GT 2 Master Explorer Edition станет одним из первых смартфонов на базе новинки. Впрочем, этот смартфон будет представлен в Китае, и пока неясно, выйдет ли он на мировые рынки.

По слухам, новейший чипсет также ляжет в основу Samsung Z Fold 4, Samsung Z Flip 4, Xiaomi 12 Ultra, OnePlus 10 Ultra, iQOO 10 Pro и Motorola Frontier.